السكرتير العام لمحافظة السويس: تسهيل إجراءات المواطنين لاستكمال أعمال البناء

فريق المحافظات

أكد خالد سعداوى السكرتير العام لمحافظة السويس حرص المحافظة علي تسهيل إجراءات المواطنين لإستكمال أعمال البناء في جميع أنحاء المحافظة.



وقال خلال الاجتماع الذي عقد اليوم الأربعاء بديوان عام المحافظة أن اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس طلب دعم المواطنين في أعمال البناء وتسهيل الإجراءات مشددا على رؤساء الأحياء بضروره تطبيق القانون بما يحافظ علي الثروه العقارية بالمحافظة .



ووافق خلال الاجتماع بحضور العميد ايهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد للمحافظة واللواء هشام الشيمي رئيس حي الاربعين والمهندس ايمن رزق وكيل نقابة المهندسين والدكتور وليد فؤاد مدير المكتب الفني والمهندسة شيماء فؤاد مدير التخطيط العمراني بالمحافظة علي إستئناف أعمال البناء لعدد من الحالات المقدمة للمحافظة وإعادة العرض والمعاينة لعدد من الحالات المقدمة علي مستوي أحياء السويس الخمس .



وكان محافظ السويس اللواء عبد المجيد صقر قد اعلن في تصريحات ل اليوم السابع أنه جاري حاليا الانتهاء من تطوير 35 مدينه سكنية بجميع أحياء المحافظة بتكلفه تصل الي 2 مليار جنيه.



وقال ان المدن السكنية القديمة تعتبر ثروة عقارية يجب الحفاظ عليها و أنه يعقد اجتماعاً اسبوعياً مع رؤساء الاحياء وممثلي هيئة قناة السويس والشركة القابضه للمياه وشركة الكهرباء لمتابعة الاعمال أولاً بأول مشدداً علي عدم السماح برصف أي شارع في المدن السكنية الـ 35 قبل التأكد تماماً من صلاحية جميع المرافق حتي لا يتم تسكير الشوارع مرة أخري .