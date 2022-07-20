اليوم السابع
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السجن المشدد 10 سنوات للمتهم بالتعدى على ابنة شقيقته فى الشرقية

الأربعاء، 20 يوليه 2022 02:12 م
السجن المشدد 10 سنوات للمتهم بالتعدى على ابنة شقيقته فى الشرقية المستشار أحمد سليمان الجمل
الشرقية - فتحية الديب

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قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 10 سنوات، وألزمته بالمصاريف الجنائية، لإدانته في القضية رقم 2650 لسنة 2022 جنايات مركز بلبيس، والمقيدة برقم 643 لسنة 2022 كلى جنوب الزقازيق، بالتعدى على طفلة شقيقته وتعريض حياتها للخطر.
 

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين علاء الدين حمدي قنديل، وباسم يسري جاويش، وطارق أحمد الحلوانى، وأمانة سر محمد عفت.

 

تعود أحداث القضية ليوم 8 من شهر فبرايرر من العام الجاري، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا يفيد بلاغا لمركز شرطة بلبيس، يتهم "ه أ" 49 عاما عامل مقيم دائرة المركز، بقيامه بخطف المجنى عليها "ر م" بطريق التحايل الواقع عليها مستغلا كونه شقيق والدتها، مستغلا صغر سنها وحداثة عمرها إلى مسكنه وتعدى عليها وعرض حياتها للخطر.

 

توصلت تحريات ضباط مباحث مركز شرطة بلبيس إلى صحة الواقعة، وتم القبض على المتهم وإحالته من قبل النيابة العامة لمحكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها المتقدم.

 


الشرقية

بلبيس

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