اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 20 يوليه 2022 12:34 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الرئيس الصربى يمنح الرئيس السيسى وسام الجمهورية الصربية

الأربعاء، 20 يوليه 2022 11:33 ص
الرئيس الصربى يمنح الرئيس السيسى وسام الجمهورية الصربية الرئيس السيسى ونظيره الصربي
كتب سمير حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

منح الرئيس الصربي "ألكسندر فوتشيتش"، الرئيس عبدالفتاح السيسي وسام الجمهورية الصربية.

كان الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر صربيا الرئاسي، وكانت المقاتلات الصربية قد رافقت - شرفياً- طائرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ترحيباً به منذ دخول المجال الجوي الصربى وحتى الهبوط في مطار بلجراد.
 
وكان الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى أمس فى مطار العاصمة بلجراد.
 
واختتم الرئيس عبد الفتاح السيسي زيارته الى دولة المانيا أمس، وتوجه إلى العاصمة الصربية بلجراد في زيارة ثنائية رسمية الاولى من نوعها، وذلك في إطار العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين".
 
وصرح السفير بسام راضى،  المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن زيارة الرئيس إلى بلجراد ستشهد عقد مباحثات مكثفة مع الرئيس الصربي " ألكسندر فوتشيتش"، بالإضافة إلى مقابلة رئيس البرلمان الصربي، وذلك لبحث آليات تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية بين الجانبين، فضلاً عن النظر في سبل التعاون والتنسيق على الصعيدين الدولي والإقليمي.

السيسي

صربيا

الرئيس السيسي

زيارات الرئيس الخارجية

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة