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الرئيس السيسى يشارك فى افتتاح منتدى الأعمال المصرى الصربى ببلجراد

الأربعاء، 20 يوليه 2022 01:36 م
الرئيس السيسى يشارك فى افتتاح منتدى الأعمال المصرى الصربى ببلجراد الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

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شارك الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم في بلجراد في افتتاح منتدى الأعمال المصري الصربي، وذلك بمشاركة الرئيس ألكسندر فوتشيتش، رئيس جمهورية صربيا، إلى جانب عدد من كبار المسئولين الصرب وممثلي الجهات الحكومية المعنية المختلفة.
 
وصرح السفير بسام راضى،  المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية،  بأن الرئيس أعرب عن ترحيبه بهذا الحدث الذى يجسد روح التعاون المتميز بين مصر وصربيا، مؤكداً  حرص مصر خلال الفترة القادمة على تطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري مع مجتمع رجال الأعمال والشركات الصربية وتنمية الاستثمارات المشتركة للمساهمة في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في مصر، وذلك في إطار من العمل المشترك لتعظيم المصالح المتبادلة والاستغلال الأمثل للفرص المتاحة، وخاصةً مع توافر العديد من المجالات والفرص الاستثمارية الواعدة في مصر، لاسيما في قطاعات السياحة والصناعات الدوائية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية والإسكان العقارى والإدارى، فضلاً عن تعزيز التبادل التجاري بين البلدين في المنتجات الزراعية.
 
السيسى فى منتدى رجال الاعمال بصربيا (1)
 
السيسى فى منتدى رجال الاعمال بصربيا (2)
 
السيسى فى منتدى رجال الاعمال بصربيا (3)
 
السيسى فى منتدى رجال الاعمال بصربيا (4)
 

السيسي

الرئيس السيسي

منتدي الاعمال المصري الصربي

زيارة السيسي لصربيا

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