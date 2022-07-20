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الرئيس السيسى ونظيره الصربى يشهدان إطلاق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين

الأربعاء، 20 يوليه 2022 11:34 ص
الرئيس السيسى ونظيره الصربى يشهدان إطلاق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الرئيس السيسى
كتب سمير حسنى

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شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونظيره الصربى"ألكسندر فوتشيتش"، إطلاق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في بلجراد مباحثات على مستوى القمة مع الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش. حيث أقيمت للرئيس مراسم الاستقبال الرسمي، وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف.
 
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس الصربي استهل اللقاء بالترحيب بالرئيس ضيفاً عزيزاً في صربيا للمرة الأولى، معرباً عن تقدير بلاده لمصر قيادةً وشعباً، ومشيداً بالعلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط بين مصر وصربيا، مع تأكيد حرص بلاده على مواصلة الارتقاء بتلك العلاقات وتعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين الصديقين على جميع المستويات، لاسيما في ضوء دور مصر المحوري كركيزة للاستقرار والأمن والسلام في الشرق الأوسط وأفريقيا.

 


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