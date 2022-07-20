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الخزانة الأمريكية: مجموعة دائنى أوكرانيا وافقت على تعليق خدمة الدين حتى نهاية 2023

الأربعاء، 20 يوليه 2022 07:59 م
الخزانة الأمريكية: مجموعة دائنى أوكرانيا وافقت على تعليق خدمة الدين حتى نهاية 2023 وزاره الخزانه الامريكيه
كتب أحمد عرفة

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قالت وزارة الخزانة الأمريكية، إن مجموعة دائني أوكرانيا وافقت على تعليق خدمة الدين حتى نهاية 2023، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق شدد رئيس الوزراء الإيطالى ماريو دراجى، اليوم الأربعاء، على أنه مع التفويض البرلمانى لحكومته لدعم السلطات الأوكرانية فى كييف، مؤكدا أنه بلاده لم تتوقف أبدا فى الوقت نفسه عن البحث عن السلام الدائم والمستدام الذى تقبله أوكرانيا.

 

وقال دراجي مخاطبا مجلس الشيوخ، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإيطالية (آكي) - "قبل تصويت حاسم على تجديد الثقة اليوم الأربعاء سيحدد مصير حكومة دراجي، كنا من بين الأوائل الذين انخرطوا كي تتمكن روسيا وأوكرانيا من العمل معا لتجنب كارثة غذائية، وفي نفس الوقت فتح نافذة للمفاوضات"، مشيرا إلى أن "التقدم المحرز في تركيا الأسبوع الماضي كان مشجعا، ونأمل تثبيته".

 

وأضاف أنه "يجب أن نستمر في دعم أوكرانيا بكل الطرق، بموجب إلزام البرلمان للحكومة بالقيام بذلك في قرار برلماني"، مضيفا أن "الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أبلغه الليلة الماضية هاتفيا بأن تسليح أوكرانيا هو السبيل الوحيد للسماح للأوكرانيين بالدفاع عن أنفسهم".

 

 


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