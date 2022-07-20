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الحكومة تعلن أسعار الوحدات السكنية الشاغرة بمحافظات الوجه القبلى والبحرى

الأربعاء، 20 يوليه 2022 03:42 م
الحكومة تعلن أسعار الوحدات السكنية الشاغرة بمحافظات الوجه القبلى والبحرى اجتماع الحكومة - أرشيفية
كتبت هند مختار

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اعتمد مجلس الوزراء قرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بشأن تحديد أسعار بيع الوحدات السكنية الشاغرة وغير المباعة والزائدة عن حد الطلبات المقدمة من العملاء، لتكون أسعار البيع 207 آلاف جنيه للوحدات بمحافظات الوجه البحري، ومدن القناة، وشمال وجنوب سيناء، ومبلغ 194 ألف جنيه للوحدات بمحافظات الوجه القبلي، بدون حصة في الأرض، بخلاف مبلغ الصيانة بنسبة 5% من سعر البيع لا ترد ولا تسترد.

الاسكان الاجتماعى

التمويل العقارى

مصطفى مدبولى

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