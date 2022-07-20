الحكومة تعلن أسعار الوحدات السكنية الشاغرة بمحافظات الوجه القبلى والبحرى

اعتمد مجلس الوزراء قرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بشأن تحديد أسعار بيع الوحدات السكنية الشاغرة وغير المباعة والزائدة عن حد الطلبات المقدمة من العملاء، لتكون أسعار البيع 207 آلاف جنيه للوحدات بمحافظات الوجه البحري، ومدن القناة، وشمال وجنوب سيناء، ومبلغ 194 ألف جنيه للوحدات بمحافظات الوجه القبلي، بدون حصة في الأرض، بخلاف مبلغ الصيانة بنسبة 5% من سعر البيع لا ترد ولا تسترد.
الحكومة تعلن أسعار الوحدات السكنية الشاغرة بمحافظات الوجه القبلى والبحرىالأربعاء، 20 يوليه 2022 03:42 م
اجتماع الحكومة - أرشيفية
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
الحكومة تعلن تأهيل شركتى "وطنية" و"صافى" تمهيدا لطرحهما فى البورصةالأربعاء، 20 يوليه 2022 03:39 م
الحكومة: زيادة الحد الأقصى للدخل الشهرى للمتقدمين لحجز وحدات سكن لكل المصريينالأربعاء، 20 يوليه 2022 03:39 م
الحكومة: إعداد قانون ينظم التصوير والإنتاج التليفزيونى والسينمائى والوثائقىالأربعاء، 20 يوليه 2022 03:37 م
مجلس الوزراء: تعديل سن استخراج البطاقة الشخصية ليصبح 15 عاما بدلا من 16الأربعاء، 20 يوليه 2022 03:29 م
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة