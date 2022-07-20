وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة التونسية نصرالدين نصيبي -اليوم الأربعاء، "الطيران التونسي سيتولى القيام بطلعات إخماد الحرائق المتبقية في قمة الجبل، وأن عمليات التمشيط مستمرة لتفادي إعادة اندلاع الحريق في نقاط أخرى".

وأضاف أن هناك خطة لإعادة الحيوانات التي خرجت من الغابة خوفا من الحريق، مشيرا إلى أن التحري جار عن مصدر دوي الانفجارات التي سمعت يوم أمس والذي من المرجح أن يكون نتيجة انفجار ذخيرة.

وأوضح نصيبي أنه سيتم إجراء تحقيق في أسباب اندلاع الحريق وتحديد إذا ما كانت طبيعية أو إجرامية، موجها الشكر لعناصر الحماية المدنية والغابات والجيش الوطني الأبطال التي واجهت الحريق بشجاعة ونجحوا في تطويقه والسيطرة عليه.

جدير بالذكر أن حريقا هائلا قد شب أمس على سفح جبل برج السدرية وانتقل بفعل الرياح وأشجار الغابات إلى جبل بوقرنين بولاية بن عروس التونسية.