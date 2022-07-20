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الجيش الأمريكى فى أزمة.. مسئول لـ"ABC": ينقصنا 10 آلاف جندى

الأربعاء، 20 يوليه 2022 04:56 م
الجيش الأمريكى فى أزمة.. مسئول لـ"ABC": ينقصنا 10 آلاف جندى الجيش الأمريكى -أرشيفية
كتبت: نهال أبو السعود

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تستمر تحديات التجنيد التى يواجهها الجيش الأمريكى هذا العام، حيث أقر كبار المسؤولين بالبنتاجون للكونجرس أمس الثلاثاء بأن الحجم الإجمالى سيكون أقل بمقدار 10 آلاف جندى مما كان متوقعًا.

 

ويلقي مسؤولو الجيش باللوم على سوق العمل الضيق، حيث تحفز الشركات الخاصة الأجور وتناقص عدد الشباب الذين يمكنهم تلبية معايير الأهلية الصارمة.

 

ووفقا لشبكة ايه بي سي، يتم تلبية الحجم الإجمالي للجيش ، أو "القوة النهائية" ، كما هو معروف ، من خلال الاحتفاظ بالجنود أو من خلال جلب جنود جدد من خلال التجنيد، معدلات الاستبقاء لهذا العام للسنة المالية 2022 ، المنتهية في سبتمبر ، أعلى مما كان مخططًا له ، لكن لا يمكن قول الشيء نفسه بالنسبة لتجنيد الجيش.

 

وقالت الكولونيل راندي فاريل، المتحدثة باسم وزيرة الجيش كريستين ورموت "هدف التجنيد في الخدمة الفعلية للجيش للسنة المالية 22 هو 60 ألف بناءً على هدف القوة النهائية البالغ 476.000 الذي تم الإعلان عنه في مارس، واعتبارًا من منتصف يوليو، قام الجيش بتجنيد ما يقرب من 30.000 جندي ، أي 50% من مهمتنا".

 

بالعودة إلى شهر مارس الذي واجه تحديات التجنيد بالفعل، خفض الجيش هدف التجنيد السنوي بمقدار 15000 مجندًا.

 

يوم الثلاثاء خلال جلسة استماع للجنة الفرعية للقوات المسلحة في مجلس النواب ، أقر الجنرال جوزيف مارتن ، نائب رئيس أركان الجيش ، بأن تحديات التجنيد للجيش ستعني أنه سينخفض ​​بحوالي 10 الاف جندي دون تحقيق هدف القوة النهائي المتوقع.

 

قال مارتن: "أود أن أقول إن العدد يتراوح بين 445 و 452 [ألفًا] لكننا سنعتبر أنفسنا 455 إذا تمكنا من تحقيق ذلك والسؤال هو ما إذا كان بإمكاننا تحقيق ذلك أم لا"

 

يعود الانخفاض الكبير في التوظيف إلى سوق العمل الضيق بعد كورونا وزيادة الحوافز من الشركات الخاصة لتعيين موظفين. كما تقلص عدد الشباب الأمريكيين المؤهلين للوفاء بمعايير التوظيف الخاصة بهم من 29% إلى 23%.


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