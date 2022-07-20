اندلع حريق هائل على سفح جبل برج السدرية انتقل بفعل الرياح وأشجار الغابات إلى جبل بوقرنين بين حمام الشط وبير الباي بولاية بن عروس التونسية.
وأكد الناطق الرسمي باسم الحماية المدنية التونسية العميد معاز تريعة، أن وحدات الإطفاء التابعة للحماية المدنية والإدارة العامة للغابات معززة بطائرات تابعة للجيش الوطني عملت على إخماد الحريق الذي اندلع بسفح جبل برج السدرية وانتقل بفعل الرياح إلى جبل بوقرنين والمناطق المجاورة له.
وأوضح تريعه، في تصريح للقناة الأولى التونسية، أنه تم إعطاء الأولوية لحماية المناطق السكنية المجاورة وتطبيق المخطط العملياتي المعد لمجابهة مثل هذه الحرائق.
من جانبه، أكد مدير الحماية المدنية ببن عروس أنن تم السيطرة على حريق أول أمس بنفس منطقة الغابات، ولكن عادت الحرائق من نفس المكان مرة أخرى اليوم وتوجهت نحو قمم الجبال مدفوعة بقوة الرياح وأشجار الغابات.. مشيرا إلى أنه تم طلب تعزيزات إضافية إلى جانب تواصل الدعم الجوي في عملية الإطفاء وهناك محاولات مستمرة لإخمادها رغم صعوبة التضاريس.
أعلنت الجزائر إرسال طائرتين وشاحنات إطفاء للمساهمة في إطفاء الحرائق التي تشهدها تونس حاليا.
وأوضحت الرئاسة الجزائرية، في بيان، أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أصدر تعليمات بإرسال على الفور، اعتبارا من الساعات الأولى من صباح اليوم، طائرتين مروحيتين من الحجم الكبير تابعة للقوات الجوية، وكذلك 20 شاحنة إطفاء تابعة للحماية المدنية الجزائرية للمساهمة في إطفاء الحرائق التي تشهدها تونس حاليا.
وبحسب البيان، ستصل هذه الإمدادات تونس خلال الساعات القليلة القادمة.
وتشهد تونس نشوب حريق ضخم شب في غابات بجبل "بوقرنين" في الضاحية الجنوبية للعاصمة التونسية.
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