وأوضحت الرئاسة الجزائرية، في بيان، أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أصدر تعليمات بإرسال على الفور، اعتبارا من الساعات الأولى من صباح اليوم، طائرتين مروحيتين من الحجم الكبير تابعة للقوات الجوية، وكذلك 20 شاحنة إطفاء تابعة للحماية المدنية الجزائرية للمساهمة في إطفاء الحرائق التي تشهدها تونس حاليا. 


وبحسب البيان، ستصل هذه الإمدادات تونس خلال الساعات القليلة القادمة.


وتشهد تونس نشوب حريق ضخم شب في غابات بجبل "بوقرنين" في الضاحية الجنوبية للعاصمة التونسية.