اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 20 يوليه 2022 11:16 ص
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

التنظيم والإدارة ينقل 1819موظفا من الشئون الصحية بالأقصر لهيئة الرعاية الصحية

الأربعاء، 20 يوليه 2022 10:34 ص
التنظيم والإدارة ينقل 1819موظفا من الشئون الصحية بالأقصر لهيئة الرعاية الصحية الدكتور صالح الشيخ
كتبت ريهام الباشا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
انتهى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، من دراسة نقل 1819 موظفا من موازنة مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر والوحدات التابعة لها إلى موازنة الهيئة العامة للرعاية الصحية، وذلك تنفيذا لقرار رئيس مجلس الورزاء.
 
وتضمن القرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2257 لسنة 2020، أن تتولى الهيئة العامة للرعاية الصحية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأهيل الأصول العلاجية (وحدات الرعاية الصحية، ومراكز طب الأسرة، والمستشفيات) الكائنة في نطاق محافظة الأقصر، بحيث تئول ملكيتها للهيئة.

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

التنظيم والإدارة

هيئة الرعاية الصحية

قرار نقل



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة