التنظيم والإدارة ينقل 1819موظفا من الشئون الصحية بالأقصر لهيئة الرعاية الصحية

كتبت ريهام الباشا

انتهى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، من دراسة نقل 1819 موظفا من موازنة مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر والوحدات التابعة لها إلى موازنة الهيئة العامة للرعاية الصحية، وذلك تنفيذا لقرار رئيس مجلس الورزاء.

وتضمن القرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2257 لسنة 2020، أن تتولى الهيئة العامة للرعاية الصحية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأهيل الأصول العلاجية (وحدات الرعاية الصحية، ومراكز طب الأسرة، والمستشفيات) الكائنة في نطاق محافظة الأقصر، بحيث تئول ملكيتها للهيئة.