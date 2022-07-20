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التموين تعلن بدء الأوكازيون الصيفى 2022 من 8 أغسطس لمدة شهر

الأربعاء، 20 يوليه 2022 04:52 م
التموين تعلن بدء الأوكازيون الصيفى 2022 من 8 أغسطس لمدة شهر الاوكازيون الصيفى ، صور ارشيفية
كتب مدحت وهبة

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أصدر الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية قرارًا وزاريا ببدء موسم التصفية الموسمية الثانية "الأوكازيون الصيفي" لعام 2022، اعتبارا من الاثنين الموافق 8 /8 /2022 ولمدة شهر، على أن يكون لكل محل أسبوعين للاشتراك فى الأوكازيون، مع ضرورة حصول المحال المشاركة في التصفية مسبقا على موافقة من مديريات التموين الداخلية الواقعة في دائرتها محالهم التجارية، ونص القرار على ضرورة إعلان الجهات المشاركة عن ثمن كل السلع المعروضة للبيع في التصفية، مقترنا به بيان عن الثمن الذي كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية.

ووجه وزير التموين والتجارة الداخلية مديري المديريات بتسهيل الإجراءات لأصحاب المحلات للمشاركة في الأوكازيون وشدد على ضرورة متابعة السلع المعروضة من حيث الجودة والالتزام بالأسعار المعلنة والتخفيضات الموجودة.

وقال أحمد كمال  المتحدث الرسمي للوزارة معاون الوزير أن الهدف من الاوكازيون هو تنشيط حركة التجارة الداخلية وكذلك حصول المواطن على السلع بتخفيضات تتراوح من 25 لـ 50٪؜ كما حدث العام الماضي، وأن كل عام يدخل في الاوكازيون سواء الشتوي او الصيفي ما يزيد عن 3500 محل، وان الاوكازيون لا يشمل محال بيع الملابس فقط بل يشمل أيضا محال الأدوات المنزلية ومحال بيع الجلود (الأحذية والشنط) وغيرها من الانشطة التجارية.

 

 

 


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