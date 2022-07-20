التصريح بدفن جثة طالب لقى مصرعه غرقا بنهر النيل فى طما شمال سوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكنت قوات الإنقاذ النهرى بمديرية أمن سوهاج من إنتشال جثة طالب لقى مصرعه غرقا بنهر النيل بدائرة مركز طما شمال محافظة سوهاج، وتم نقل الجثة لمستشفى طما المركزى، وتحث تصرف النيابة العامة التي صرحت بدفن الجثة.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مركز شرطة طما يفيد بوفاة طالب غرقا بنهر النيل دائرة المركز، وتم انتشال الجثة بمعرفة قوات الإنقاذ النهرى.

بالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية وقادها العميد نور عمر رئيس فرع بحث الشمال والعقيد أيمن عثمان وكيل الفرع والرائد أحد تعيلب رئيس وحدة مباحث مركز شرطة طما والرائد أحمد رشاد معاون مباحث المركز بغرق شخص بنهر النيل دائرة مركز طما، حيث تبين غرق أحمد ا ع 15 سنة طالب ويقيم بذات الناحية " تم انتشال الجثة " بمعرفة وحدة الإنقاذ النهرى.

تم نقل الجثة لمشرحة المستشفي المركزي وبسؤال والده ع ب 55 سنة تاجر ويقيم بذات الناحية بأنه أثناء قيام المذكور بالاستحمام بنهر النيل بذات الناحية، ولعدم إجادته السباحة غرق به ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك تم تحرير محضر بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي صرحت بدفن الجثة.