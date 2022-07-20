التحقيقات: لص المواطنين بمنطقة الأزبكية ينتحل صفة شرطى لتنفيذ جرائمه

كتب سليم على

اعترف عاطل متهم بسرقة المواطنين في دائرة قسم الأزبكية، أمام النيابة العامة بشمال القاهرة، بأنه يقوم بتنفيذ جرائمة عن طريق انتحال صفة ضابط شرطة ويستولى على متعلقات المواطنين.

وقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهم السرقة وانتحال الصفة.

تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الأزبكية بمديرية أمن القاهرة، والمعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم من ضبط أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية "له معلومات جنائية"، وذلك لقيامه بسرقة مبلغ مالى من شخصين حال تواجدهما بدائرة القسم عن طريق انتحال صفة رجل شرطة.