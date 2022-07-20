وأضاف التحالف- وفقا لقناة (الإخبارية السعودية)- أن الضربات توقفت مع بدء سريان الهدنة، مضيفا "نتخذ وندعم كل الإجراءات لتثبيت الهدنة بين الأطراف اليمنية".