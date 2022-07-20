الرياض (أ ش أ)

نفت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية باليمن، اليوم الأربعاء، مزاعم جماعة الحوثى تنفيذ التحالف العربى لضربات جوية بمحافظة الضالع فى اليمن، مؤكدة أن تلك الأنباء عارية تماما عن الصحة.

وأضاف التحالف- وفقا لقناة (الإخبارية السعودية)- أن الضربات توقفت مع بدء سريان الهدنة، مضيفا "نتخذ وندعم كل الإجراءات لتثبيت الهدنة بين الأطراف اليمنية".

من جانب أخر، أدانت وزارة حقوق الإنسان اليمنية اعتداء جماعة الحوثي الإرهابية على إحدى قرى مديرية القريشية بمحافظة البيضاء، باستخدام مختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة، وفرضها حصار خانق على أهاليها، ومنع دخول المواد الغذائية وإسعاف المصابين.



وذكرت الوزارة- وفقا لقناة (اليمن الإخبارية)، اليوم الأربعاء، أنه في حالة استمرار جماعة الحوثي في اجتياح القرية، سيؤثر على استمرار الهدنة وينسف الجهود التي بذلها التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، والمجتمع الدولي والمبعوثين الأممي والامريكي، مطالبة بسرعة التحرك الإقليمي والدولي للضغط على جماعة الحوثي، وإيقاف الاعتداء الصارخ، وفك الحصار والالتزام بالهدنة.



وحذرت الوزارة من كارثة إنسانية وقتل جماعي ينتظر أهالي خبزة مع حالة الصلف والعدوان المستمر للحوثي بهدف التصفية العامة للأطفال والنساء والشيوخ العزل، باقتحامهم للقرية، موضحة أن المعلومات المضللة التي يسوقها الإعلام الحوثي بشأن اعتداء أحد أهالي خبزه على نقطة عسكرية تابعة للحوثيين عارية تامًا عن الصحة، ومحاولة لاستخدامها كذريعة لاقتحام المنطقة والتنكيل بأهلها، والتمركز فيها، داعية كافة وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والموضوعية أثناء تغطيتهم لما يحدث.

