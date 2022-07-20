وأكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومى، جون كيربى - فى إفادة صحفية بالبيت الأبيض - حسبما نقلت قناة "الحرة" الأمريكية - أن " موسكو تضع نصب أعينها خيرسون وجميع أراضيى لوجانسك، وإن عملاءها فى هذه المناطق سينظمون استفتاءات صورية لانضمامها لروسيا".

وكان كيربي قد أعلن في وقت سابق أن الولايات المتحدة ستعلن في الأيام القليلة المقبلة عن حزمة أسلحة جديدة لأوكرانيا.

وقدمت الولايات المتحدة 8 مليارات دولار مساعدة أمنية لأوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية منها 2.2 مليار دولار الشهر الماضي .