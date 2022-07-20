وذكر البرلمان -وفقا لراديو "فرنسا الدولي" اليوم- أن المرشحين هم، رئيس الوزراء الحالي والقائم بأعمال رئيس الجمهورية عن الائتلاف الحاكم "رانيل ويكرمسينج"، وعن كتلة المعارضة الرئيسية النائب من الحزب الحاكم ووزير الاتصالات في الإدارة السابقة "دولاس ألاهابيروما" وعن التحالف الماركسي اللينيني المعارض "القوة الوطنية للشعب" زعيم التحالف "أنورا كمارا ديسناياكى".

وأوضح أن زعيم كتلة المعارضة الرئيسية في البرلمان السريلانكي "ساجيث بريماداسا" رفض الترشح للرئاسة، مُعلنا دعم حزبه لترشيح "دولاس ألاهابيروما" الذي شغل مناصب وزير الرياضة ثم الطاقة ثم الاتصالات على التوالي في حكومة الرئيس "غوتاباي راجاباكسا" حتى أبريل 2022، ثم تقاعد من الحكومة.