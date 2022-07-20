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"الإسكان": بدء إنشاء مجمع ورش بالمنطقة الصناعية لنقل ورش العبور

الأربعاء، 20 يوليه 2022 10:06 ص
"الإسكان": بدء إنشاء مجمع ورش بالمنطقة الصناعية لنقل ورش العبور د. عاصم الجزار- وزير الإسكان
كتب أحمد حسن

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أعلن المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، عن البدء في مشروع إنشاء الورش الرئيسية وتنفيذ مجمع ورش حرفية متكامل بالقطعة رقم 1 بلوك (١٢٠١٩) بالامتداد الشمالي بالمنطقة الصناعية الأولى بمساحة ( ٨٧٢٧ م٢)، مشيراً إلى أنه سيتم نقل جميع الورش من المناطق السكنية بالمدينة للقضاء على الظواهر السلبية والحفاظ على المظهر الحضاري لمدينة العبور.

وأوضح رئيس جهاز مدينة العبور، أن المشروع سيتكون من 5 عنابر بمساحات مختلفة تبدأ من (٤٣٥م٢) إلى (٧٨٦م٢) ويشمل المشروع أيضاً مبنى خدميا ومحال تجارية بارتفاع دورين بمساحة (١٨٧م٢)، وذلك بخلاف غرف الأمن والحراسة.

وأشار المهندس عبدالرءوف الغيطى، إلى أن التكلفة الإجمالية للمشروع تقدر بنحو 28 مليونا و500 ألف جنيه، وبالفعل تم استلام الموقع وعمل الجسَّات الأرضية ورفع المخلفات، وجارٍ البدء في أعمال الحفر وتنسيق الموقع العام للمشروع.

 

 


وزاره الإسكان

المدن الجديده

مدينه العبور

مجمع ورش صناعيه



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