الإحصاء: عدد المصريين الحاصلين على موافقة للهجرة للخارج 388 مهاجرا عام 2021

كتب مدحت عادل

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاربعاء النشرة السنوية للمصريين الذين حصلوا على موافقة للهجرة بالخارج والمصريين الحاصلين على جنسية أخرى عام 2021 ".

وفيما يلى عرض أهم المؤشرات الإحصائية بالنشرة بلغ إجمالي عـدد المـهاجـرين والـذين إكتســبوا صـفــة المـهاجـر 388 مـهاجـــراً عــــام 2021 (126 مهاجــراً و262 مهاجــراً إكتسبوا صفـــة المهاجر ) مقابــــل 184 مهاجــراً عـام 2020 بزيادة قدرها 110.9٪ ويرجع ذلك لتراجع أثار جائحة كوفيد 19 (كورونا)، وبلـــغ إجمالي عـدد المصريين الذين حصلوا على موافقة للهجرة والمصريين الذين إكتسبوا صفة المهاجر 388 مــهاجـراً عــــــام 2021 منهم (292 مهـاجـراً أصـــلى بنســبة 75.3٪، 96 مرافق بنسبة 24.7٪).

بلـغ عـدد المصريين الذين حصلوا على موافقة للهجرة والمصريين الذين إكتسبوا صفة المهاجر من الذكور 312 مـهاجــر ذكر بنـسبة 80.4٪ (77 مصري حصل على موافقة للهجرة بنسبة 19.8 ٪ و235 مصري اكتسب صفة مهاجر بنســبة 60.6٪)، الإنــاث 76 مهاجرة أنثى بنسبة 19.6٪ من إجمالى عدد المهاجرين (49 مصرية حصلت على موافقة للهجرة بنسبة 12.6٪ و27 مصرية اكتسبت صفة مهاجر بنســبة 7٪) ، وتأتـى الولايات المتحدة الامريكية فى المرتبـة الأولـى من حيث عـدد المصريين الذين حصلوا على موافقة للهجرة والمصريين الذين إكتسبوا صفة المهاجر عام 2021 حيث بلغ 155 مهاجر بنسبة 40٪، يليها ايطاليا بعدد 125 مهاجــراً بنسبــة 32.2٪، ثــم كنــدا بعـــدد 89 مهاجراً بنسبة 23٪ من اجمالي عدد المهاجرين.

وتأتى الفئة العمرية ( 40-44 سنة ) فى المرتبة الأولى من حيث عدد المصريين الذين حصلوا على موافقة للهجرة والمصريين الذين إكتسبوا صفة المهاجر حيث بلـــغ 83 مهاجــراً بنسبـة 21.4٪ من إجمالى عدد المهاجرين، واستحوذت فئة المتزوجين علي النصيب الاكبر من اعداد المصريين الذين حصلوا على موافقة للهجرة والمصريين الذين إكتسبوا صفة المهاجر حيث بلغ 261 مهاجر بنسبة 83.9٪ من إجمالي عدد المهاجرين فــي ســن الزواج (18سنة فأكثر للذكـور والإناث).

واستحوذ العـــاملـين بالقطــاع الخاص علي النصيب الاكبر من اعداد المصريين الذين حصلوا على موافقة للهجرة والمصريين الذين إكتسبوا صفة المهاجر حيث بلغ 261 مهاجر بنسبة 70.2 ٪ يليهم الأفـراد الـذين لـم يسبق لهم العمــل مثل: ربـات البيوت وحـديثي التخرج والمتفرغون للدراسة (أخري) حيث بلغ عددهم 102 مهاجراً بنسبة 27.4٪ مـن إجمالـى المهاجـرين فـي ســن العمـل (6 سنوات فاكثر) .

واستحوذت فئة الأخصائيون (أصحاب المهن العلمية) علي النصيب الاكبر من اعداد المصريين الذين حصلوا على موافقة للهجرة والمصريين الذين إكتسبوا صفة المهاجر حيث بلغ 120 مهاجر بنسبة 35.8٪، يليهم عمال المهن العادية وبلغ عددهم 81 مهاجر بنسبة 24.2٪ من إجمالي أعداد المهاجرين (15 سنة فأكثر) ويأتى الحاصلين على مؤهلات جامعية فى المرتبة الأولى من اعداد المصريين الذين حصلوا على موافقة للهجرة والمصريين الذين إكتسبوا صفة المهاجر بلغ 137 مهاجراً بنسبة 38.2٪ من إجمالى أعداد المهاجــرين والذين اكتسبوا صفـة المهاجــر فـى سـن الـتعلـــيم (10 سنوات فأكثر).

وبلغ عدد المصريين الــذين إكتسبوا جنسيات أجنبية 3142 مصرى عـام 2021 مقابـل 2611 مصرى عـــام 2020 بنسبــة زيادة قدرهـا 20.3 ٪ (1779 مصرى حصلوا على إذن بالتـجنس مع الإحتفـــــاظ بالجنسـية المصريـة بنـسبـة 56.6٪ بينما 1363 حصـلوا على إذن بالتجنس مع عدم الإحتفـاظ بالجنسية المصــريـة بنسبة 43.4٪).