الإحصاء: عائدات قناة السويس ارتفعت إلى 12 مليار جنيه فى شهر واحد فقط

كتب: مدحت عادل

كشفت بيانات حكومية، عن ارتفاع عائدات هيئة قناة السويس لمستويات قياسية جديدة، حيث بلغت قيمة العائدات نحو 12 مليار جنيه في شهر مايو الماضي، ارتفاعا من 8.3 مليار جنيه في شهر مايو المناظر له العام الماضي 2021، بزيادة بلغت نحو 3.7 مليار جنيه.

وتشير البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن عائدات قناة السويس تشهد منذ بداية العام الجاري ارتفاعا ملحوظا، حتى مع توابع الحرب الروسية الأوكرانية القائمة منذ نهاية فبراير الماضي، حيث سجلت العائدات نحو 11.6 مليار جنيه في شهر ابريل الماضي، بينما كانت 8.7 مليار جنيه في الشهر المناظر له عام 2021، بزيادة بلغت 2.9 مليار جنيه.

وحققت قناة السويس طفرة خلال العام المالي 2021/2022، حيث شهدت إيرادات القناة ارتفاعًا بنسبة 20.7% لتسجل حوالي 7 مليارات دولار وذلك مقارنة بنحو 5.8 مليارات دولار في 2020/2021، كما شهد عدد السفن العابرة لقناة السويس خلال 2021/2022 ارتفاعًا بنسبة 15.7% مسجلة بذلك نحو 22 ألف سفينة وذلك مقارنة بـ 19 ألف سفينة في 2020/2021، كما شهدت الحمولة الصافية العابرة للقناة ارتفاعًا بنحو 10.9% لتصل إلى 1.32 مليار طن في 2021/2022 وذلك مقارنة بنحو 1.19 مليار طن في 2020/2021.