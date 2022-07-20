اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 20 يوليه 2022 12:36 ص
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

الإحصاء: عائدات قناة السويس ارتفعت إلى 12 مليار جنيه فى شهر واحد فقط

الأربعاء، 20 يوليه 2022 12:00 ص
الإحصاء: عائدات قناة السويس ارتفعت إلى 12 مليار جنيه فى شهر واحد فقط قناة السويس - أرشيفية
كتب: مدحت عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت بيانات حكومية، عن ارتفاع عائدات هيئة قناة السويس لمستويات قياسية جديدة، حيث بلغت قيمة العائدات نحو 12 مليار جنيه في شهر مايو الماضي، ارتفاعا من 8.3 مليار جنيه في شهر مايو المناظر له العام الماضي 2021، بزيادة بلغت نحو 3.7 مليار جنيه.

وتشير البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن عائدات قناة السويس تشهد منذ بداية العام الجاري ارتفاعا ملحوظا، حتى مع توابع الحرب الروسية الأوكرانية القائمة منذ نهاية فبراير الماضي، حيث سجلت العائدات نحو 11.6 مليار جنيه في شهر ابريل الماضي، بينما كانت 8.7 مليار جنيه في الشهر المناظر له عام 2021، بزيادة بلغت 2.9 مليار جنيه.

وحققت قناة السويس طفرة خلال العام المالي 2021/2022، حيث شهدت إيرادات القناة ارتفاعًا بنسبة 20.7% لتسجل حوالي 7 مليارات دولار وذلك مقارنة بنحو 5.8 مليارات دولار في 2020/2021، كما شهد عدد السفن العابرة لقناة السويس خلال 2021/2022 ارتفاعًا بنسبة 15.7% مسجلة بذلك نحو 22 ألف سفينة وذلك مقارنة بـ 19 ألف سفينة في 2020/2021، كما شهدت الحمولة الصافية العابرة للقناة ارتفاعًا بنحو 10.9% لتصل إلى 1.32 مليار طن في 2021/2022 وذلك مقارنة بنحو 1.19 مليار طن في 2020/2021.


جهاز الإحصاء

الإحصاء

قناة السويس

عائدات قناة السويس

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة