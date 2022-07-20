الأمم المتحدة تخصص 15 مليون دولار لإغاثة جمهورية أفريقيا الوسطى

كتبت : هند المغربي

خصص مارتن جريفيثس، منسق الأمم المتحدة للإغاثة في حالات الطوارئ، 15 مليون دولار من نافذة الاستجابة السريعة للصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ (CERF) بهدف وضع تدابير لإنقاذ الحياة في مواجهة انعدام الأمن الغذائي وانتشال جمهورية أفريقيا الوسطى من الأزمة التي تشهدها.

وقالت منسقة الشؤون الإنسانية في جمهورية أفريقيا الوسطى، دنيس براون: "التخصيص هو إغاثة تشتد الحاجة إليها لآلاف الأشخاص الذين يكافحون من أجل تناول وجبة واحدة في اليوم."

وأشارت منسقة الإغاثة إلى أن أموال الصندوق المركزي ستساعد الجهات الفاعلة على توسيع نطاق المساعدة الطارئة الشاملة لنحو 200 الف شخص في 10 محافظات فرعية، حيث تشتد حدة انعدام الأمن الغذائي.

ومن جانبه، أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) بأن جمهورية أفريقيا الوسطى تسجل اليوم واحدة من أعلى نسب الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي بشكل خطير في العالم، إلى جانب اليمن وجنوب السودان وأفغانستان ، فليس لدى 2.2 مليون شخص في البلاد ما يكفي من الطعام، وهو ما يمثل 36 في المائة من السكان، وأدى تأثير الحرب في أوكرانيا إلى تفاقم الوضع، مع توقع ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية بنسبة تصل إلى 70 في المائة بحلول أغسطس.