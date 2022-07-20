اليوم السابع
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الأربعاء، 20 يوليه 2022 03:43 م
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الأمم المتحدة: أوروبا تمثل نصف إصابات العالم الجديدة من فيروس كورونا

الأربعاء، 20 يوليه 2022 03:33 م
الأمم المتحدة: أوروبا تمثل نصف إصابات العالم الجديدة من فيروس كورونا لقاح كورونا
كتبت : هند المغربي

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كشف تقرير لمنظمة الأمم المتحدة وفقا لوكالتها المعنية بالصحة أن حالات الإصابة بفيروس كورونا، والوفيات، في ارتفاع في جميع أنحاء العالم، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى تخفيف إجراءات الحد من انتقال الفيروس في العديد من الأماكن. وتمثل أوروبا تقريبا نصف جميع الحالات الجديدة على مستوى العالم.

 ومن جانبها قالت مارجريت هاريس المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، إن المنظمة تحث الحكومات في جميع أنحاء العالم على مواصلة إجراء اختبارات PCR وتقديم المواد لتخضع للاختبار الجينومي حتى يتسنى تتبع تطور المتغيرات الجديدة بشكل أفضل.

وأضافت هاريس إن منظمة الصحة العالمية تولي اهتماما كبيرا لمعدلات التطعيم المنخفضة في أفريقيا موضحه "على الرغم من أن التطعيم متاح الآن في معظم الأماكن، إلا أن انتظار الحصول عليه مخيب للآمال، مما يجعل الناس أقل إقبالا على التطعيم."

 

 

 

 


الأمم المتحدة

كورونا

أوروبا

الصحة العالمية



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