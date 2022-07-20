اليوم السابع
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الأقباط الكاثوليك فى صعيد مصر يبدأون صوم السيدة مريم العذراء بموعد مختلف عن القاهرة

الأربعاء، 20 يوليه 2022 11:21 ص
الأقباط الكاثوليك فى صعيد مصر يبدأون صوم السيدة مريم العذراء بموعد مختلف عن القاهرة الكنيسة الكاثوليكية - أرشيفية
كتب: محمد الأحمدى

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تحتفل الكنيسة الكاثوليكية بصوم السيدة مريم العذراء يوم 1 أغسطس المقبل ويستمر حتى 15 أغسطس في محافظات القاهرة والجيزة والإسماعيلية، وفى محافظات الصعيد يحتفل الأقباط الكاثوليك مع الأرثوذكس لأن الأسر تكون من كلا الكنيستين، حسبما ذكر الأنبا توما مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك فى تصريحات خاصة لليوم السابع.

ويعد هذا العيد أقدم الأعياد المريمية، وتم إعلانه رسميا من قداسة البابا بيوس الثاني عشر، عام 1950، وفيه تحتفل كل الكنيسة بانتقال السيّدة العذراء مريم بنفسها وجسدها إلى السماء.

خلال هذه الفترة تعمل الرعايا رياضات روحية وعظات للشعب ويزور العديد من المؤمنين المزارات المريمية والمسيرات الروحية.

ويعرف صوم العذراء عند الكاثوليك، بأنه الامتناع عن أكل اللحوم وعن البياض (الألبان ومنتجاتها والبيض) وإنما يجوز أكل السمك.

وصوم السيدة العذراء مدته خمسة عشر يوما، وهو صوم واجب، لكن عند وجود عذر يمنع أحد المؤمنين من الالتزام بالصوم أو بالصوم الانقطاعي، عليه أن يرجع للراعي أو أب الاعتراف، للاسترشاد برأيه والعمل بتوجيهاته.


الكنيسه الكاثوليكيه

صوم السيده مريم العذراء

اول صوم السيده مريم العذراء

البابا بيوس الثانى



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