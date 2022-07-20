الأزهر يعلن جدول امتحانات الدور الثانى لأبنائنا فى الخارج للعام 2021/2022

كتب لؤى على

أعلنت الإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الازهرية ، عن موعد امتحانات الدور الثاني لأبنائنا في الخارج للعام الدراسي 2021/2022 ، لمختلف المراحل التعليمية، في كل دول العالم، والتي تبدأ من 27 يوليو 2022، وتنتهي في 7 أغسطس 2022.

وكان قد قرر قطاع المعاهد الأزهرية، الثلاثاء، ترحيل امتحانات مواد الدور الثاني لصفوف النقل للمراحل ( الابتدائي_ الاعدادي _الثانوي _القراءات _ معاهد البعوث) التي كان من المقرر عقدها يوم السبت المقبل الموافق 2022 /7/23م إلى الخميس الموافق 2022 /7/28م، وذلك بناء على صدور قرار السيد رئيس مجلس الوزراء باعتبار يوم السبت الموافق 23/7/2022 إجازة رسمية بمناسبة ثورة 23 يوليو.

وعليه فقد تقرر بدء الامتحانات يوم الأحد الموافق 2022/7/24 لجميع المراحل والصفوف حسب الجدول المعتمد من رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.