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الأزهر يعلن جدول امتحانات الدور الثانى لأبنائنا فى الخارج للعام 2021/2022

الأربعاء، 20 يوليه 2022 02:14 م
الأزهر يعلن جدول امتحانات الدور الثانى لأبنائنا فى الخارج للعام 2021/2022 ابناؤنا فى الخارج
كتب لؤى على

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أعلنت الإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الازهرية ، عن موعد امتحانات الدور الثاني لأبنائنا في الخارج للعام الدراسي 2021/2022 ، لمختلف المراحل التعليمية، في كل دول العالم، والتي تبدأ من 27 يوليو 2022، وتنتهي في 7 أغسطس 2022.
 
وكان قد قرر قطاع المعاهد الأزهرية، الثلاثاء، ترحيل امتحانات مواد الدور الثاني لصفوف النقل للمراحل ( الابتدائي_ الاعدادي _الثانوي _القراءات _ معاهد البعوث) التي كان من المقرر عقدها يوم السبت المقبل الموافق 2022 /7/23م إلى الخميس الموافق 2022 /7/28م، وذلك بناء على صدور قرار السيد رئيس مجلس الوزراء باعتبار يوم السبت الموافق 23/7/2022 إجازة رسمية بمناسبة ثورة 23 يوليو.
 
وعليه فقد تقرر بدء الامتحانات يوم الأحد الموافق 2022/7/24 لجميع المراحل والصفوف حسب الجدول  المعتمد من رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.
 

 


ابناؤنا فى الخارج

قطاع المعاهد الازهرية

الازهر الشريف

اخبار الازهر



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