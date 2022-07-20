استمرار أعمال امتحانات الدور الثانى فى شمال سيناء دون شكاوى

شمال سيناء - محمد حسين

تواصلت اليوم امتحانات الدور الثانى للصف الرابع بالمرحلة الابتدائية وصفوف النقل الإعدادى والثانوى (عام وفنى) للفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى الجاري.

قال حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء فى بيان، إن الامتحانات يؤديها طلاب الصف الرابع الابتدائى في مادة اللغة الإنجليزية لمدة ساعة ونصف.

وأضاف أنه يؤدى اليوم امتحانات الدور الثانى للصفين الأول والثانى الاعدادى في مادتى : اللغة الإنجليزية والتربية الفنية لمدة ساعتين لكل مادة .

وأشار إلى أنه يؤدى اليوم امتحانات الدور الثانى طلاب النقل بالثانوى العام والفنى، لافتا أنه يؤدى طلاب الصف الأول الثانوى العام الامتحان في مادتى : اللغة الأجنبية الأولى لمدة ساعتيبن ونصف، والتربية الدينية لمدة ساعة ونصف، و يؤدى طلاب الصف الثانى الثانوى العام الامتحان في مادتى : جبر وتفاضل ومثلثات لمدة 3 ساعات، وتكنولوجيا زراعة وصناعة وادارة أعمال لمدة ساعة ونصف .

ومن المقرر إجراء امتحانات الدور الثانى لشهادة اتمام مرحلة التعليم الأساسى ( الشهادة الاعدادية ) اعتبارا من يوم السبت القادم الموافق 30 يوليو الجارى .

