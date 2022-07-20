استجابة لـ"اليوم السابع".. محلى مدينة طما يرفع مخلفات القمامة بعدد من الطرق.. صور

تابع حازم أبوخير رئيس الوحدة المحلية بمركز ومدينة طما شمالى محافظة سوهاج، أعمال حملة النظافة بمجلس قروى سلامون دائرة المركز قامت الوحدة المحلية بسلامون برفع مخلفات القمامة من طريق الحما الجزيرة ومن أمام المقابر وطريق مدارس الحما والفصل الواحد و أمام البيطرية بالجزيرة

جاء ذلك ردا على شكوى القارئ علاء الدين احمد مصطفى عبر خدمة "صحافة المواطن"، بـ"اليوم السابع"، والتي تضرر فيها من تراكم القمامة بمدخل جزيرة طما بمحافظة سوهاج وخروج رائحة كريهة وانتشار الحشرات واغلاق القمامة للطريق.

حيث أوضح في الشكوى أن "أهالي جزيرة طما التابعة إلى محافظة سوهاج يعانون من انتشار تلال القمامة، ومخلفات المواشي، مما قد يؤدى إلى إصابة الطالبات بأمراض خطيرة وتؤثر على الصحة العامة، كما تؤثر على الشكل الحضارى والجمالى لها".

قام "اليوم السابع" بالتوصل مع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما والذى كلف رمضان نوير رئيس مجلس قروي سلامون بسرعة إرسال المعدات لرفع جميع القمامة من المنطقة.

وأشار رئيس المدينة أن المنطقة تم رفع المخلفات منها أكثر من مرة إلا أن الاهالى بالمنطقة هم من يقومون بإلقاء المخلفات وتم تحرير العديد من المحاضر لهم والوحدة المحلية تهيب بالسادة المواطنين الإلتزام وعدم إلقاء المخالفات بالمنطقة وإتباع الطرق الصحية في التخلص منها في الأماكن التي خصصها المجلس لذلك من اجل الحفاظ على البيئة المحيطة بهم ومن أجل سلامتهم.

تأتى هذه الشكاوى ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها "اليوم السابع" لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة لاستقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

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