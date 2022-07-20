اختيار عضوة بجامعة الإسكندرية ضمن أعلى 40 باحثا على مستوى العالم بمجال علاج السرطان

وأشار الدكتور "أحمد سلطان" رئيس الفريق البحثي ان الفريق يقوم الآن بأبحاث متقدمة فى مجال الذكاء الإصطناعي والطب الموجه الشخصى والخلايا الجذعية السرطانية لإيجاد علاجات غير تقليدية لتحسين طرق العلاج الحالية والحفاظ على صحة المريض.

وأوضحت الدكتوره "فيالة" أن الإختيار تم بمعرفة مجموعة من العلماء في هذا المجال والذين تضمهم الجمعية الأمريكية للكلينيكال باثولوجي ASCP، والتى تُعد أقدم وأكبر منظمة في علم طب الأمراض على مستوي العالم، ويترأسها حالياً أحد العلماء المرشحين لنيل جائزة نوبل، وأشارت أن إختيارها هو تتويج لأبحاثها عن علاجات السرطان بدون كيماوي موضحة أن الباحثين المختارين سيتم تأهيلهم ليكونوا قادة للعلماء الجدد في المجال وليشاركوا باسهاماتهم في تطوير علم طب الأمراض في مجال الكلينيكال باثولوجي، وأن الإختيار في الأساس تم على أساس الأبحاث المتقدمة والإسهامات التي قاموا بها، وخصوصاً الأبحاث الحديثة في مرحلة ما بعد ظهور الكورونا.

كما أعربت "فيالة" عن فخرها بأن الأبحاث التي تُجري على أرض مصر ويقوم بها الفريق البحثي في جامعة الإسكندرية تتم على خلايا سرطانية بشرية مثل الخلايا التي تجري عليها الأبحاث في الدول المتقدمة.