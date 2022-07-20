إقبال كبير على شراء الأسماك المملحة بالإسكندرية.. اعرف السبب

يقبل عدد كبير من المواطنين بمحافظة الإسكندرية على شراء الأسماك المملحة خاصة بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، ليتغير النظام الغذائى للمواطنين إلى الاكلات الخفيفة مثل الرنجه وأم الخلول والرتسا.

ويقول محمد شعبان، أحد الباعة بالإسكندرية، إن هناك إقبالا كبيرا على شراء الأسماك المملحة خاصة بعد عيد الاضحى وهى من عادات اهل الإسكندرية تغيير نوع الاكلات باستمرار .

وأضاف أن سعر كيلو الرنجه 60 جنيها، بينما الفسيخ وصل سعره إلى 150جنيها للكيلو، بينما ارتفعت أسعار ام الخلول كبيرة الحجم البيضاء إلى 220 جنيها للكيلو ولها اقبال كبير ومحبين من أهل الإسكندرية والمصيفين ياتوا إليها خصيصا .

وأشار إلى أن الإقبال فى الصيف على الفسيخ المتوسط الملوحة وشديد الملوحة ولا يفضل شراء الملح الخفيف فى الصيف بسبب ارتفاع درجات الحرارة واحتمالية فساد السنه بسرعه لأنها لا تستغرق وقت كبير فى الملح الذى يحفظ السمكه جيدا من ايه سموم لذلك لا يفضل شراؤها فى الصيف وشراء الملح المتوسط .