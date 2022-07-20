اليوم السابع
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إصابة 6 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بالطريق الدولى بالبحيرة

الأربعاء، 20 يوليه 2022 10:56 ص
إصابة 6 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بالطريق الدولى بالبحيرة حادث تصادم - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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أصيب 6 أشخاص بكسور وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة مبكروباص بالطريق الدولى الساحلى دائرة مركز رشيد بالبحيرة. 

كان اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالحادث من شرطة النجدة. 

بالفحص تبين وقوع حادث انقلاب سيارة  على الطريق الدولى الساحلى بالقرب من مدينة رشيد.

أسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص بكسور وكدمات متفرقة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى رشيد لإسعافهم، وتلقى الرعاية الصحية اللازمة. 

تحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالته النيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة ملابسات الحادث.

 

 

 


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