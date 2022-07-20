إصابة 4 أشخاص فى حريق بعمارة سكنية بمنطقة الصداقة بأسوان

وكان قد اندلع حريق صباح اليوم، بالعماره رقم 70 بالدور السادس بمنطقة الصداقة الجديدة بمدينة أسوان، ويوجد مصابين، وتم الدفع بسيارات إطفاء، لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده ،وتمت السيطرة عليه.

وجاري معرفة ملابسات وأسباب اندلاع الحريق وحصر الخسائر الناجمة عنه، وتحررت محاضر شرطية وتحويلها للنيابة المختصة للتحقيق.