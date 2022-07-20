إصابة 4 أشخاص فى حريق بعمارة سكنية بمنطقة الصداقة بأسوان

أسفر حريق نشب بعمارة سكنية بمنطقة الصداقة الجديدة بمدينة أسوان، عن إصابة 4 أشخاص من قاطنيها بعضهم إصابته خطيرة، وتم نقلهم علي الفور للمستشفيات القريبة، وتمكنت الحماية المدنية من السيطرة علي الحريق.
وكان قد اندلع حريق صباح اليوم، بالعماره رقم 70 بالدور السادس بمنطقة الصداقة الجديدة بمدينة أسوان، ويوجد مصابين، وتم الدفع بسيارات إطفاء، لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده ،وتمت السيطرة عليه.
وجاري معرفة ملابسات وأسباب اندلاع الحريق وحصر الخسائر الناجمة عنه، وتحررت محاضر شرطية وتحويلها للنيابة المختصة للتحقيق.
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