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إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بكوبرى 15 مايو

الأربعاء، 20 يوليه 2022 09:08 ص
إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بكوبرى 15 مايو حادث تصادم ـ أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد ـ إيهاب المهندس

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أصيب 3 اشخاص في حادث تصادم سيارتين ملاكى ونقل أعلى كوبري 15 مايو بالجيزة ، وتم نقل المصابين إلى المستشفي القريبة من موقع الحادث لتلقى العلاج اللازم، وتم رفع حطام الحادث بواسطة الأوناش من أعلى الطريق وتسيير حركة السيارات.
 
وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة بكوبري 15 مايو ، بوقوع حادث مرورى، فانتقل رجال المرور لمكان الواقعة وتم الدفع بالاوناش لرفع آثار الحادث لتسيير حركة السيارات.
 
وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارتين ، مما أسفر عن إصابة 3 اشخاص وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما تمكن رجال المرور من رفع حطام الحادث بالكامل من أعلي الطريق.
 
 
 

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