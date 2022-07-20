اليوم السابع
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الأربعاء، 20 يوليه 2022 06:45 م
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إصابة 11 شخصا فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالمنيا

الأربعاء، 20 يوليه 2022 05:21 م
إصابة 11 شخصا فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالمنيا حادث تصادم -أرشيفية
المنيا-حسن عبد الغفار

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أصيب 11 شخصا إثر انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي بمدخل قرية الشيخ مبارك التابعة لمركز سمالوط في شمال محافظة المنيا، بسبب انفجار أحد الإطارات.


وتلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد ورود بلاغا من مركز شرطة سمالوط غرب بانقلاب السيارة رقم "7684 ن.م.ر" ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي أمام قرية الشيخ مبارك.

وبالانتقال والفحص تبين إصابة 11 شخصا بينهم السائق و3 طلاب، وتنوعت الإصابات ما بين كدمات وكسور بأنحاء متفرقة بالجسم واشتباه ارتجاج وتم نقلهم إلى مستشفى سمالوط النموذجى.


وأفادت التحريات الأولية إلي وقوع الحادث بسبب إنفجار أحد إطارات السيارة، وفشل سائقها في السيطرة عليها وإختلال عجلة القيادة بيده مما أدي إلي إنقلابها علي جانب الطريق.


وانتقل رجال المرور لرفع آثار الحادث، وتم تحرير المحضر اللازم، وإخطار النيابة العامة للتحقيق والتصرف، وتقرر التحفظ علي السيارة المنكوبة لحين إنهاء الإجراءات القانونية.


مديرية الامن

ادارة المرور

انقلاب سيارة

اخبار المنيا

محافظة المنيا



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