اليوم السابع
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الأربعاء، 20 يوليه 2022 10:02 م
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إصابة 10 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة أعلى الطريق الإقليمى بالصف

الأربعاء، 20 يوليه 2022 09:09 م
إصابة 10 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة أعلى الطريق الإقليمى بالصف حادث سيارة -أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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أصيب 10 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ربع نقل أعلى الطريق الإقليمي بمنطقة الصف، ما أدى إلى ظهور كثافات مرورية، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وقام رجال مرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.
 
وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة بالطريق الاقليمي بالصف بوقوع حادث مرورى، وانتقل رجال المرور لمكان الواقعة وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى ، وأسفر الحادث عن إصابة 10 أشخاص وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
 
وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

انقلاب سيارة

الطريق الاقليمي

ادارة المرور

امن الجيزة



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