إصابة شخص صدمته سيارة أثناء عبوره طريق السويس الصحراوى

كتب عبد الرحمن سيد ـ إيهاب المهندس

أصيب شخص ، بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره لطريق السويس الصحراوى ، وتم نقل المصاب الي المستشفى.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا من الخدمات الامنية في طريق السويس الصحراوى ، مفاده وجود مصادمة، وعلى الفور انتقل رجال الأمن لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شخص للطريق صدمته سيارة مسرعة، مما أسفر عن إصابته بكسور وكدمات، وتم نقله الي المستشفى.

وتم تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، و ضبط مالك السيارة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة.