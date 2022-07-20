إصابة شخصين نتيجة تصادم سيارة مع توك توك فى القصاصين بالإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

أصيب شخصين بكدمات وسحجات وكسور وجروح، نتيجة تصادم سيارة بدون لوحات معدنية مع توك توك بدون لوحات معدنية، على طريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعى أمام مدخل مدينة القصاصين، ونقل المصابين لمجمع الإسماعيلية الطبي- التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية" لإسعافهم ورعايتهم طبيًا.

وتلقى اللواء منصور لاشين مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة بدون لوحات معدنية مع توكتوك بدون لوحات معدنية، على طريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعى امام مدخل مدينة القصاصين.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، كما تم الدفع بسيارتين إسعاف برئاسة الدكتور حسن درويش مدير مرفق إسعاف محافظة الإسماعيلية، وأسفر الحادث عن إصابة كلا من عطيات احمد خليل 65 عام مقيمة القصاصين مصابة كسر مضاعف بالزراع الأيمن وجروح باليد اليمنى واحمد صلاح اسماعيل 27 عام مقيم نفس العنوان ومصاب اشتباه كسر بالقدم اليمنى واشتباه كسر بالزراع الايسر وجروح بالزراع الايسر وعلى الفور تم نقل المصابين إلى مجمع الاسماعيلية الطبي التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية لإسعافهم ورعايتهم طبيًا.