إصابة شخصين فى حادث تصادم سيارة مع دراجة نارية بالإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

أصيب شخصان بكدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة تصادم سيارة بدراجة نارية فى شارع شبين داخل مدينة الإسماعيلية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى جامعة قناة السويس لإسعافهم ورعايتهم طبيًا.

وتلقى اللواء منصور لاشين مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة مع دراجة نارية فى شارع شبين بمدينة الإسماعيلية.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، كما تم الدفع بسيارة إسعاف برئاسة الدكتور حسن درويش مدير مرفق إسعاف محافظة الإسماعيلية، وأسفر الحادث عن إصابة كلا من عمرو محمد عبد الغنى 18 عاما مقيم بالشرقية مصاب كدمات وسحجات وجروح بالوجه، ومهدى محمد مهدى 13 عاما مقيم بنفس العنوان مصاب بكدمات وسحجات.