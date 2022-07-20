إصابة شخصين إثر انقلاب سيارة ملاكى أمام محطة كهرباء بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

أصيب شخصان بسحجات وكدمات وإصابات متفرقة إثر انقلاب سيارة ملاكى بهما أمام محطة كهرباء السعدى دائرة مركز شرطة الحسينية، وتم نقلهما إلى مستشفى الحسينية المركزى لتلقى الاسعافات الأولية والعلاج اللازم.



تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، يفيد بورود إشارة شرطة النجدة بوقوع حادث، أمام شبكة كهرباء السعدى بمركز الحسينية.



انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة الحسينية إلى موقع الحادث، تبين من الفحص انقلاب سيارة ملاكى بالطريق، نتيجة اختلال عجلة القيادة في يد قائد السيارة، مما أسفر عن إصابته وشخص مرافق معه بسحجات وكدمات وتم نقلهما إلى مستشفى الحسينية المركزى لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم،وجارى تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة وتم رفع اثار الحادث من الطريق.







