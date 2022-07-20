إسبانيا ترفض مقترح المفوضية الأوروبية لخفض استهلاك الغاز بنسبة 15%

كتب أحمد عرفة

أعلنت نائبة رئيس الوزراء الإسباني، تيريزا ريبيرا، رفض حكومة بلادها مقترح المفوضية الأوروبية لخفض استهلاك الغاز بنسبة 15٪، وعدم استعداد بلادها لتقديم التضحيات، وفقا لروسيا اليوم.

وقالت نائبة رئيس الوزراء الإسباني: نحن ندافع عن القيم الأوروبية، لكن لا يمكننا تقديم تضحيات لم يأخذ أحد رأينا بها.

وفى وقت سابق شدد رئيس الوزراء الإيطالى ماريو دراجى، اليوم الأربعاء، على أنه مع التفويض البرلمانى لحكومته لدعم السلطات الأوكرانية فى كييف، مؤكدا أنه بلاده لم تتوقف أبدا فى الوقت نفسه عن البحث عن السلام الدائم والمستدام الذى تقبله أوكرانيا.

وقال دراجي - مخاطبا مجلس الشيوخ، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإيطالية (آكي) - "قبل تصويت حاسم على تجديد الثقة اليوم الأربعاء سيحدد مصير حكومة دراجي، كنا من بين الأوائل الذين انخرطوا كي تتمكن روسيا وأوكرانيا من العمل معا لتجنب كارثة غذائية، وفي نفس الوقت فتح نافذة للمفاوضات"، مشيرا إلى أن "التقدم المحرز في تركيا الأسبوع الماضي كان مشجعا، ونأمل تثبيته".

وأضاف أنه "يجب أن نستمر في دعم أوكرانيا بكل الطرق، بموجب إلزام البرلمان للحكومة بالقيام بذلك في قرار برلماني"، مضيفا أن "الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أبلغه الليلة الماضية هاتفيا بأن تسليح أوكرانيا هو السبيل الوحيد للسماح للأوكرانيين بالدفاع عن أنفسهم".

روسيا، حرب روسيا وأوكرانيا، اخر اخبار حرب روسيا وأوكرانيا، اخر اخبار روسيا وأوكرانيا، اخبار حرب روسيا وأوكرانيا، اسباب حرب روسيا وأوكرانيا، حرب روسيا وأوكرانيا اليوم، سبب حرب أوكرانيا وروسيا، روسيا وأوكرانيا، حرب روسيا، الحرب بين روسيا وأوكرانيا، اخر اخبار روسيا، ماذا تريد روسيا من أوكرانيا، حرب أوكرانيا وروسيا 2022 ، حرب أوكرانيا، حرب روسيا على أوكرانيا، اخبار حرب روسيا، الحرب الروسية الأوكرانية، الحرب العالمية الثالثة.