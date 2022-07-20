إزالة 38 لافتة إعلانية غير مرخصة بمركز إهناسيا فى بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إهناسيا عدداً من الجهود الميدانية في إطار توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف لرؤساء الوحدات المحلية، بالعمل المستمر والتواصل الميداني للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمدن والقرى، والإشراف على ضبط وإزالة مخالفات البناء، ومتابعة منظومة النظافة والتجميل والكهرباء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.



وقاد المحاسب نشأت معبد رئيس المدينة حملة لإزالة 38 لافتة إعلانية غير مرخصة بشوارع المدينة، حفاظاً على الوجه الحضاري والجمالي، ونفاذا للقانون، كما تم رفع المخلفات والقمامة بشارع ممدوح ومنطقة المقابر ومنطقة الشهداء ومحيط مستشفى إهناسيا المركزي، فضلا عن جمع المخلفات المنزلية بدائرة مجلس قروي براوة والنويرة والعواونة وننا، كما تم تمهيد طريق إهناسيا/ بني سويف وطريق شرهي/ النويرة والشوارع الرئيسية بقرية النويرة وقرية شرهي



كما تم متابعة فعاليات الحملة القومية لتنظيم الأسرة تحت شعار "حقك تنظمي"، والتي انطلقت مرحلتها الأولى يوم الاحد الماضي، وتستمر حتى الخميس المقبل، بمراكز سمسطا وإهناسيا وببا والواسطى، حيث قامت الوحدة بتوفير التيسيرات والدعم اللازم للحملة، بقرية إدراسيا، ومنشأة الأمراء، بالتنسيق مع الإدارة الصحية، والتي يتم من خلالها الكشف على العديد من السيدات، وصرف الوسائل المناسبة لتنظيم الأسرة لهن بالمجان، فضلا عن تنظيم ندوة تثقيفية لبعض السيدات في هذا الشأن.







