إزالة تعديات على أراضى الدولة بأسوان.. اعرف التفاصيل

أسوان - صلاح المسن

شدد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، على رؤساء المراكز والمدن بالتنسيق المتواصل مع الأجهزة المختصة، لإزالة أى حالات تعدى أولاً بأول، سواء الصادر لها قرارات إزالة سابقة أو فى المهد، ولاسيما التى يتم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية .

وأكد المحافظ على أن هناك جهود متواصلة تبذل فى هذا الإتجاه للحفاظ على أراضى الدولة من أى محاولات للتعدى عليها بدون وجه حق

وفى إطار الجهود التى تبذلها أجهزة المحافظة لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة سواء البناء أو الزراعية أو التابعة للرى، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بتنظيم حملة مكبرة إستهدفت إزالة 19 حالة تعدى بمساحة 4536 م2 ، منها 11 حالة عبارة عن تعديات على خط التنظيم وبناء دون الحصول على ترخيص أو متغيرات مكانية ،وذلك بإجمالى 3086 م2 ، بجانب 8 حالات تم الإزالة الفورية لها فى المهد، بناحية شرق منطقة الرضوانية بطريق السادات بنطاق حى جنوب بمساحة 1450 م2 ، وفى نفس السياق ، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو ، بتنفيذ حملة مكبرة لإزالة التعديات بإجمالى 4 حالات تعدى بمساحة 2200 م2 منها إزالة 3 حالات تعدى بمساحة 1750 م2 على الرقعة الزراعية بالتنسيق مع إدارة دراو الزراعية والجهات المعنية ، بجانب إزالة حالة للتعدى على أملاك الدولة بمساحة 450 م2 ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .