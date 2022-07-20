إتاحتها 1 أغسطس.. أسعار اشتراكات ركوب الدراجات الهوائية بوسط القاهرة

كتب سيد الخلفاوى

ينشر اليوم السابع أسعار الاشتراكات الخاصة بركوب دراجات وسط القاهرة ضمن مشروع " كايرو بايك " والذى تم انطلاقه بشكل تجريبى وسيتم إتاحة الدراجات للجمهور 1 أغسطس.

ركوب الدراجة لمدة ساعة ب 1 جنيه

ركوب الدراجة طوال ال 12 ساعة 8 جنيه

قيمة اشتراك شهري ب 100 جنيه

قيمة اشتراك نصف سنوي 400 جنيه

قيمة الاشتراك السنوى 600 جنيه

يمكن الدفع بالفيزا كارت من خلال تطبيق خاص بالمشروع "donkey repuBlik".

يمكن الدفع بكروت مدفوعة مقدما سيتم اتاحتها من خلال اكشاك قريبة من المحطات.

المحطات التى تم تشغيلها "الفلكى، ميدان محمد فريد، ميدان عبد المنعم رياض، ميدان التحرير، عبد الخالق ثروت".

لا يمكن بقاء الدراجة فى المنزل، ولابد من توصيلها لاى محطة اخر الرحلة.

وبدأت محافظة القاهرة فى إقامة 5 محطات لمشروع كايرو بايك بميادين التحرير ومحمد فريد وعبد المنعم رياض وشارعى الفلكى وعبد الخالق ثروت استعدادًا لبدء التشغيل التجريبى ضمن الاجراءات التنفيذية لتفعيل المشروع .