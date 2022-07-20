أمين البحوث الإسلامية يشارك بافتتاح فعاليات معرض جماليات الخطِّ العربيِّ

كتب لؤى على

شارك الدكتور نظير عيّاد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية في فعاليات معرض جماليات الخطِّ العربيِّ، والذي عقد بعنوان: (خطِّ ومخطوط)، وينظمه معهد المخطوطات العربية بالقاهرة (الألكسو) ـ بمشاركة رئاسة قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار المصرية، بمتحف قصر المنيل خلال المدة (20- 29 من يوليو 2022م)، بمناسبة تسجيل منظمة اليونسكو للخط العربي على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية، ومواكبةً للذكرى الثانية والخمسين لتأسيس للألكسو.

وقال الأمين العام على هامش مشاركته في المعرض، إن الازهر الشريف بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، يولي اهتمامًا كبيرًا باللغة العربية التي نزل بها القرآن الكريم، كما أن هذه اللغة العظيمة لها دور عظيم في حفظ السنة النبوية الشريفة منذ القرن الثالث عشر، فضلًا عن دورها في أنها تُدّرس بها علوم الدين الإسلامي المتنوعة.

أضاف عيّاد أن الخط العربي وما يرتبط بها من جماليات يمثل هوية العالم العربي، كما أن انعاقد المعرض في هذا المكان يجمع بين عراقة التاريخ وما ارتبط به من معارف القدماء، لافتًا إلى أن الأجيال الحالية والقادمة تحتاج إلى ان ترتبط بتراثها وتاريخها الأمر الذي يحقق لأمتنا العربية والإسلامية الرفعة والمكانة.