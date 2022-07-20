أسماء ضحايا حادث انفجار اسطوانات غاز بمخبز عيش سياحى بالدقهلية.. صور

الدقهليه شريف الديب - فريق المحافظات

شهدت قرية ميت مجاهد التابعة لمركز ومدينة دكرنس بالدقهلية سقوط ضحايا وإصابات نتيجة انفجار ضخم داخل مخبز عيش سياحى داخل إحدى العقارات السكنية نتيجة انفجار اسطوانات الغاز التابعه للمخبز.





وارتفع عدد ضحايا انفجار 3 أنابيب بوتجاز داخل مخبز بناحية قرية منية ميت مجاهد التابعة لمركز دكرنس بمحافظة الدقهلية، إلى وفاة اثنين وإصابة 12 آخرين، وحصل "اليوم السابع" على أسماء الضحايا والمصابين ، حيث توفى بالحادث حالتين، هما كل من "السعيد أحمد السيد" 20 سنة، ومقيم بميت مجاهد، و"أميرة محمد العدل يوسف" 38 سنة، ومقيمة بميت مجاهد، واستقبل المستشفي 12 حالة من المصابين ‏وتم التعامل وتقديم الإسعافات الطبية اللازمة للمصابين وهم كل من "ناجح جمال صالح الشربيني، 18 سنة، ومقيم بميت عاصم، مصاب بكسر، وأحمد السعيد محمد العدروسي، 27 سنة، ومقيم بالجنينة، مصاب بكسر وجرح بالوجه وحرق، ومحمد محمد احمد الشربينى، 28 سنة، مقيم بدكرنس، مصاب بجرح بالوجه.

كما أصيب احمد سمير عبد المنعم غنيمة، 40 سنة، مقيم بميت مجاهد، مصاب بجرح بالراس، وأحمد محمد أحمد غنيمة، 77 سنة، ومقيم بدموه، ومصاب بحروق متفرقة بالجسد، وتم تحويلة إلى مستشفى الحروق، ومحمود السيد أحمد، 22 سنة، ومقيم بميت مجاهد، ومصاب بحروق متفرقة بالجسد والذراعين، وتم تحويلة إلى مستشفي الحروق، وتامر فتح الله فتحي، 42 سنة، ومقيم بميت مجاهد، مصاب بحروق بالذراعين والقدمين، وتم تحويلة إلى مستشفي الحروق، ومحمد أحمد محمد الشبراوى، 25 سنة، ومقيم بميت مجاهد، مصاب بحروق فى الوجه والرقبة والذراعين، ومصطفى أحمد محمد، 14 سنة، مقيم بميت مجاهد، مصاب بحريق بالوجه والقدمين والذراعين، وأمل محمد عواد أحمد، 52 سنة، ميت مجاهد، مصابة بحرق بالوجه والصدر والذراعين وتم تحويلها إلى مستشفي الحروق، وأحمد السيد محمود أحمد، 38 سنة، ميت مجاهد، حرق باصابع اليدين، والسيد شعبان مصباح، 31 سنة، ميت مجاهد، سقوط من ارتفاع وتحت الإفاقة.



تحفظت قوات الأمن بمركز شرطة دكرنس علي مالك عقار وذلك بعد انفجار ضخم فى مخبز عيش سياحى فى نفس العقار، وذلك لعدم اكتفاء الأوراق القانونية الخاصة بتراخيص المخبز.



وشهدت قرية ميت مجاهد التابعه لمركز ومدينة دكرنس بالدقهلية انفجار مخبز عيش سياحى نتيجة انفجار اسطوانات الغاز الموجودة بداخله ما نتج عنه انفجار شديد.





ونتج عن الانفجار الضخم وفاة 2 وفاة السعيد أحمد السيد احمد 20عاما، أميرة محمد العدل محمد 38 عاما وإصابة 14 آخرين جميعهم مقيمون قرية ميت مجاهد مركز دكرنس بالدقهلية مصابين بحروق من الدرجه الأولي وتم نقلهم جميعا لمستشفي دكرنس المركزي لتلقي العلاج اللازم.





تلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من البحث الجنائى يفيد ورود بلاغ لمركز شرطة دكرنس بانفجار ضخم داخل مخبز عيش سياحي داخل أحد العقارات بقرية ميت مجاهد التابعة لمركز ومدينة دكرنس بالدقهلية.





انتقلت قوة أمنية من مركز شرطة دكرنس لمكان البلاغ محل الواقعة وتم إخطار النيابة العامة والتي انتقلت إلى مكان الواقعه للمعاينة والوقوف على أسباب الانفجار.