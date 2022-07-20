اليوم السابع
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أسعار الأسماك فى الأسواق.. البلطى بـ28 جنيها بسعر الجملة

الأربعاء، 20 يوليه 2022 09:00 ص
أسعار الأسماك فى الأسواق.. البلطى بـ28 جنيها بسعر الجملة أسماك - أرشيفية
كتب - إسلام سعيد

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تشهد أسعار الأسماك اليوم استقرار ملحوظ، وسجل البلطى مقاس رقم 1 سعر 26 إلى 28 جنيها بسوق الجملة بتراجع 4 جنيهات، والبلطى مقاس 2 من 22 إلى 24 جنيها، والبلطى الأسوانى من 20 إلى 40 جنيها، والفيليه البلطى 30 إلى 160 جنيها وقشر البياض 80 إلى 110 جنيهات.

وسجل سعر البياض الأملس مقاس 1 تسجيل مستويات 60 إلى 90 جنيها وقراميط 10 إلى 20 جنيها والثعابين 40 إلى 200 جنيه والمكرونة السويسى من 73 إلى 76 جنيها والمكرونة السويسى 70 إلى 83 جنيها والبرانيس الإسكندرانى 60 إلى 74 جنيها.

وسجلت أسعار الأسماك المكرونة الخليجى 52 إلى 60 جنيها والمكرونة السويسى 60 إلى 75 جنيها، والبرانيس الإسكندرانى 55 إلى 65 جنيها والمكرونة المجمدة 20 إلى 30 جنيها وسمك موسى 90 إلى 150 جنيها والكابوريا 30 إلى 130 جنيها.

وبلغ سعر الجمبرى الجامبو مقاس 2 ما قيمته 155 إلى 255 جنيها والجمبرى مقاس 2 مجمد بلغ 90 إلى 170 جنيها والجمبرى مقاس 3 من 170 إلى 140 جنيها.


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