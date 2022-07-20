كتب - إسلام سعيد

ينشر اليوم السابع آهم الأخبار الاقتصادية التي جرى نشرها على مدار الساعات الماضية اليوم الأربعاء، وفي سياق السطور التالية ننشر آخر الأنباء الاقتصادية سواء عن البورصات العربية أو عن السوق المصري

ارتفاع الفائدة الأمريكية

أعلن بنك صربيا المركزي اليوم الأربعاء، زيادة سعر الفائدة الرئيسى بمقدار ربع نقطة مئوية وصولا بسعر الفائدة على الإقراض فى البنوك الصربية إلى 2.75 فى المائة.

وذكر البنك، في بيان اليوم، أن هذا الإجراء يأتي تماشيا مع الاتجاه العالمي لزيادة أسعار الفائدة ومواجهة الموجات التضخمية وفي إطار السياسات المالية التضييقية على مستوى الإنفاق التي تنتهجها صربيا والتي في إطارها تمت زيادة الفائدة التي أعلنت اليوم. وكان بنك صربيا المركزي قد قرر في شهر يونيو الماضي رفع سعر الفائدة من 2 إلى 2.5 %. يشار إلى أن مستوى التضخم المسجل في صربيا خلال شهر مايو الماضى بلغ 10.4 % وتشكل أسعار الغذاء والطاقة ثلثا معامل الاحتساب العام للتضخم فى صربيا وفقا لما أظهرته نتائج الإحصاء العام.

ارتفاع بورصات الخليج

ارتفعت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، على رأسها مؤشر فاداكس 15 بسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بنسبة 1.356% رابحًا 125.41 نقطة ليغلق عند مستوى 9375.12 نقطة، أعقبه المؤشر العام لبورصة الكويت بنسبة 1.28% رابحًا 95.69 نقطة ليغلق عند مستوى 7542.85 نقطة.

بورصة السعودية

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.88% رابحًا 102.99 نقطة ليغلق عند مستوى 11864.34 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.27% خاسرًا 55.39 نقطة ليغلق عند مستوى 20760.82 نقطة، وبلغ حجم التداول 217.4 مليون سهم بقيمة 7.9 مليار ريال.

وصعد 16 قطاعًا بسوق الأسهم السعودية، على رأسها المرافق العامة بنسبة 3.42%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 1.45%، يليه قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.36%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 1.31%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 1.23%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 1.11%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.07%، ثم قطاعي السلع الرأسمالية، والاتصالات بنسبة 0.88%، 0.83%، على التوالي، فيما تراجعت قطاعات التأمين، وتجزئة الأغذية، والإعلام والترفيه، والتطبيقات وخدمات التقنية، والمواد الأساسية، 1.27%، 0.82%، 0.49%، 0.36%، 0.36%، على التوالي.



بورصة الكويت وقفز 119 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "المنجم" بنسبة 10%، ثم سهم "أماك" بنسبة 9.93%، ثم سهم "الأبحاث والإعلام" بنسبة 9.92%، وتراجع 81 سهمًا على رأسها سهم "المتحدة للتأمين" بنسبة 9.96%، ثم سهم "التأمين العربية" بنسبة 9.90%، ثم سهم "أليانز إس إف" بنسبة 9.88%، فيما تصدر سهم "الراجحي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 437.1 مليون ريال سعودي.

ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 1.28% رابحًا 95.69 نقطة ليغلق عند مستوى 7542.85 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 1.35% رابحًا 111.67 نقطة ليغلق عند مستوى 8398.42 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 1.06% رابحًا 60.41 نقطة ليغلق عند مستوى 5769.13 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 1.38% رابحًا 82.17 نقطة ليغلق عند مستوى 6051.53 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 285.2 مليون سهم بقيمة 75.2 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 15.8 ألف صفقة، وصعدت 9 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها الصناعة بنسبة 2.65%، أعقبه قطاع العقار بنسبة 1.86%، يليه قطاع التكنولوجيا بنسبة 1.63%، ثم قطاعي الخدمات المالية، والسلع الاستهلاكية بنسبة 1.57%، 1.54%، على التوالي، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.82%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.77%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.29%، وأخيرًا قطاع التأمين بنسبة 0.17%، فيما تراجع قطاع المنافع وحيدًا بنسبة 0.98%.

بورصة البحرين وزاد المؤشر العام لبورصة البحرين، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.73% رابحًا 13.34 نقطة ليغلق عند مستوى 1846.47 نقطة، وبلغ حجم التداول 7.2 مليون سهم بقيمة 1.2 مليو دينار بحريني، وصعد ببورصة البحرين المال بنسبة نمو 82.07% مدفوعًا بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 2.79%، فيما تراجع قطاع المواد الأساسية بنسبة انخفاض 59.72% بضغوط هبوط سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 1.21%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة انخفاض 11.29% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.22%.

كما تراجع قطاع الصناعات بنسبة انخفاض 3.77% بضغوط هبوط سهم شركة إيه بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.16%، وهبط سهمي شركة البحرين للسينما، بنك البحرين الوطني بنسبة 6.82%، 0.17%، على التوالي.

بورصة دبي كما ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.79% رابحًا 25.23 نقطة ليغلق عند مستوى 3211.66 نقطة، وبلغ حجم التداول 73.8 مليون سهم محققة ما قيمته 219.2 مليون درهم من خلال تنفيذ 4746 صفقة لعدد 30 سهمًا.

وصعدت 8 قطاعات ببورصة دبي على رأسها السلع بنسبة 14.91%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 1.31%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 0.97%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.65%، ثم قطاعي التأمين، والاستثمار والخدمات المالية، بنسبة 0.48%، 0.46%، على التوالي، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.39%، وأخيرًا قطاع الخدمات بنسبة 0.22%، فيما تراجع قطاع النقل وحيدًا بنسبة 0.53%.

وقفز 23 سهمًا على رأسها سهم شركة الإمارات للمرطبات بنسبة 14.91%، ثم سهم شركة الخليج للملاحة القابضة بنسبة 4.13%، وتراجعت 6 أسهم شركة الفردوس القابضة بنسبة 9.96%، ثم سهم بنك السلام بنسبة 3.44%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 13.2 مليون ورقة بقيمة 71.1 مليون درهم.



بورصة أبو ظبيوقفز مؤشر فاداكس 15 بسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 1.356% رابحًا 125.41 نقطة ليغلق عند مستوى 9375.12 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 1.885 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 155 مليون سهم، بقيمة 1.3 مليار درهم، عبر تنفيذ 8629 صفقة.



ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات، للجلسة الرابعة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وربح رأس المال السوقي 4.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 615.650 مليار جنيه. وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.88%، ليغلق عند مستوى 9112 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.03% ليغلق عند مستوى 1644 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.04% ليغلق عند مستوى 11159 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.81% ليغلق عند مستوى 3687 نقطة. كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 1756 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 2580 نقطة.

البنك الأفريقي يوافق على تمويل 271 مليون دولار في مصر



وافق مجلس إدارة البنك الأفريقي للتنمية على تمويل تنموي بقيمة 271 مليون دولار أمريكي لتمويل برنامج دعم الأمن الغذائي والمرونة الاقتصادية في مصر (FSER-SP).

ويأتي البرنامج في إطار دعم ميزانية مستقل متعدد المانحين لمصر (بقيمة 97,3 مليون دولا) يشارك فيه البنك الأفريقي للتنمية وغيره من الممولين المشاركين، بالإضافة إلى المرفق الأفريقي لإنتاج الأغذية في حالات الطوارئ بإجمالي تمويل قدره 173,7 مليون دولار الذي وافق عليه مجلس الإدارة في مايو 2022.

ويتمثل الهدف من البرنامج في دعم جهود مصر للتخفيف من تأثير الصدمات العالمية الناجمة عن الصراع الروسي الأوكراني، على الاقتصاد المحلي والحفاظ على القدرة على الصمود.

ويتألف البرنامج من عنصرين رئيسيين وهما دعم استجابة الأمن الغذائي، وبناء القدرة المالية على التحمل ومرونة القطاع الخاص.