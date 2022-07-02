وكيل التعليم يعقد اجتماعا موسعا بإدارة الداخلة لمناقشة منظومة ميكنة المرتبات

عقد الدكتور جمال حسن، وكيل التعليم بالوادى الجديد، اليوم السبت، بحضور مدير إدارة الداخلة التعليمية، اجتماعا موسعا واالمعنيين بأقسام الإدارة وذلك فى إطار خطة العمل، للانتهاء من ميكنة المرتبات قبل نهاية ديسمبر 2022، وتنفيذا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد .

وخلال اللقاء استعرض وكيل التعليم بالمحافظة خطة العمل فى تطبيق منظومة ميكنة رواتب العاملين (PayRoll) والتي تعد أحد محاور التحول الرقمي وفق رؤية مصر ٢٠٣٠.

وكانت محافظة الوادي الجديد أعلنت عن الاستعداد لتطبيق منظومة ميكنة رواتب العاملين (PayRoll) بالتعاون مع المديرية المالية بالمحافظة برئاسة سمير خير رئيس الإدارة المركزية مدير المديرية المالية وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالانتهاء من ميكنة المرتبات بجميع جهات الدولة قبل نهاية ديسمبر 2022 .

وقال سيد محمود سكرتير عام محافظة الوادي الجديد، أنه جرى الانتهاء من تدريب الموظفين المرشحين بالإدارات المعنية للعمل على المنظومة الجديدة التي تعد أحد محاور التحول الرقمي وفق رؤية مصر 2030 ، تحت إشراف مدربين من وحدة الميكنة بقطاع الحسابات بوزارة المالية ومندوب عن الشركة المنفذة للمنظومة E-finance.

واضاف سكرتير عام المحافظة أنه جرى الانتهاء من تفعيل المنظومة في 9 قطاعات حكومية بالمحافظة ومن المستهدف الانتهاء من تفعيلها في 28 قطاع حكومى بحلول شهر سبتمبر المقبل.

ومن جانبه قال المحاسب سمير خير رئيس الإدارة المركزية مدير المديرية المالية بالمحافظة، أن المنظومة الجديدة للمرتبات تعد احد محاور الشمول الرقمي وفق رؤية مصر المستدامة 20/30، حيث توفر المنظومة ضمانات جديدة لدقة احتساب مستحقات العاملين بالدولة، وتوحيد إجراءات احتساب الاستقطاعات سواء ضريبة كسب العمل أو التأمينات، بجانب تعزيز رقابة الجهات الإدارية على الاعتمادات المالية المقررة للاجور، وتوفير قاعدة بيانات دقيقة بالأجور الفعلية تساعد في بحوث تحسين الدخل.

واضاف خير إن منظومة المرتبات الجديدة يأتى تطبيقها في إطار اهتمام الدولة بملف التحول الرقمى، حيث أن هذه المنظومة تمتاز بالدقة في ضبط المصروفات الخاصة بمستحقات العاملين بالدولة، وكذلك السهولة والمرونة في استخراج كافة بيانات الموظفين ورواتبهم، وتوفير بيانات لدراسة أوضاع الأجور والمكافآت للعاملين بشكل فعلي على مستوى كافة الجهات.