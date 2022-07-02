وفاة عروس جنوب الأقصر ليلة زفافها نتيجة ذبحة صدرية

شهدت قرية الغريرة بمدينة اسنا جنوب محافظة الأقصر، فى أمس الجمعة، وفاة عروسة فى ليلة زفافها إثر إصابتها بذبحة صدرية مفاجئة، نقلت على إثرها للمستشفى ولكنها فارقت الحياة بعد دقائق من اصابتها، وسادت حالة من الحزن بين أبناء القرية بعد وفاة العروس ليلة زفافها.

وفى هذا الصدد يقول محمد أبو الحجاج ابن مدينة إسنا، إنه شهدت قرية الغريرة وفاة عروسة بعد حفل الحنة وقبل يوم الزفاف، وتدعى "صباح" وعريسها يدعى "أحمد فخر" ابن عمها، وذلك نتيجة إصابتها بذبحة الصدرية وشعرت بحرقان شديد فى الزور، نقلت على إثرها للمستشفى ولكنها فارقت الحياة بعد دقائق من اصابتها، وتم تشييع جثمانها وصلاة الجنازة عليها مساء أمس الجمعة، وسط حالة من الحزن الشديد على عروسة القرية.

كما شهدت محافظة الأقصر، الجمعة، حادثى غرق فى مدينة إسنا لشاب وطفل وتم نقلهما لمشرحة مستشفى طيبة التخصصى التابعة لهيئة الرعاية الصحية بإسنا، وذلك لحين التصريح بدفن جثمانيهما وتسليمهما لذويهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

بداية الواقعة الأولى كانت بتلقى مديرية أمن الأقصر، إخطاراً من غرفة النجدة يفيد بغرق شاب خلال السباحة فى نهر النيل فى شارع البحر بإسنا، ويدعى "محمد.أ.ع"، 30 سنة عامل فى مطعم كشرى بإسنا ومقيم بكفر الشيخ، وتم وضع جثمان الشاب فى مشرحة المستشفى لحين التصريح بالدفن وتسليمه لذويه، أما الحادث الثانى فشهدت ترعة قرية طفنيس بمدينة إسنا، غرق طفل يدعى "شهاب.ع.أ" 7 سنوات، وتم استخراج جثمانه ووضعه فى مشرحة المستشفى وصرحت النيابة لأسرته بتسليمه ودفنه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.