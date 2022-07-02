وزير خارجية لبنان: مناقشات الاجتماع التشاورى تطرقت إلى انعقاد القمة العربية

كتب محمد عبد العظيم و محمد عبد المجيد

قال وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب، إن الاجتماع التشاوري جري في لبنان باعتباره رئيسا حاليا للمجلس الوزاري العربي، ومخصص لمناقشة التطورات والتحديات التي تواجهها المنطقة والعالم، مشددا على أنه لا يصدر عن هذا الاجتماع التشاوري بيانات ولا إعلانات.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن النقاشات كانت شفافة وشهدت تبادل الآراء من اجل الوصول لمزيد من التقارب حيال العديد من قضايا المنقطة، ومنها دعم الدولة اللبنانية ومؤسساتها، حيث تم التطرق إلى الأوضاع الصعبة التي يعيشها الشعب اللبناني، ومناقشة اعتماد مقاربة جديدة لموضوع النازحين السوريين، ومناقشة مختلف الأزمات بالإضافة إلى القضية الفلسطينية، وانعقاد القمة العربية في الجزائر، والحديث عن الأمن الغذائي والأزمة في الصومال، تنبي تقدم الدعم اللازم لتخفيف معاناة الشعب والتأكيد على رفض تسييس المنظمات الدولية على خلفية الحرب في أوكرانيا.