وزير الرى يبحث الموقف التنفيذى للمشروعات القومية

كتبت ــ أسماء نصار

اجتمع الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، مع الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير والمهندس محمد محمد عبد العاطى رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء، وذلك لمتابعة جاهزية المحطات الجديدة ومتابعة الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات القومية.

كما تم استعراض موقف الأعمال التى تقوم بها مصلحة الميكانيكا والكهرباء والمسئولة عن تشغيل وصيانة 585 محطة متنوعة من محطات الرى والصرف والخلط، و55 عائمة تقع معظمها فى محافظة أسوان و5 مراكز رئيسية طوارئ منتشرة فى أنحاء الجمهورية لخدمة منظومة الرى والصرف فى حالات الأزمات والنوات والسيول.

أوضح عبد العاطى، أنه تم الاستلام الابتدائى لـ8 محطات لخدمة زمام 448 ألف فدان، والعمل على إنشاء 9 محطات بمحافظات الأقصر وبورسعيد وأسوان وبنى سويف والمنيا والبحيرة ، وتوريد وتركيب محركات وطلمبات غاطسة وصناديق تروس ومولدات ديزل متنقلة لرفع كفاءة المحطات والوفاء بالاحتياجات المائية المطلوبة.