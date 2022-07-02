هل تعاني من السعال الجاف المستمر؟.. اعرف طرق علاجه والتخلص منه

كتبت إيناس البنا

السعال الجاف هو أحد أعراض حالة أو مرض شائع، ولكن إذا لم يتم علاجه جيدًا في الوقت المناسب، ولكنه عدم علاجه يمكن أن يؤدي إلى العديد من المضاعفات الخطيرة.

ما الذي يسبب السعال الجاف؟



هناك العديد من الالتهابات، والمعروفة باسم نزلات البرد وحمى فيروسية التي تسبب لك السعال، وفقًا للأطباء حسب موقع " healthsite”، في أكثر من 25 % من الحالات، يمكن أن يستمر السعال الجاف لمدة 4 أسابيع على الأقل، كما أنه شائع بشكل عام لدى الأشخاص الذين يدخنون السجائر، حيث يؤدي الدخان إلى تهيج الحلق.

الأشخاص الذين يعانون من الانسداد الرئوي أو الجلطات الدموية في الرئتين أو سرطان الرئة يعانون أيضًا من سعال جاف مستمر.

كيف تعالج السعال الجاف؟



هناك العديد من العلاجات السهلة التي يمكن للشخص أن يأخذها للتخلص من السعال، ومع ذلك، إذا استمرت هذه الأعراض لفترة طويلة، أو أصبحت أكثر خطورة، يجب عليك استشارة الطبيب وطلب المشورة الطبية.

الملينات عن طريق الفم:



تعمل على تهدئة البلعوم وتساعد على تهدئة أي تهيج في الحلق، مزيج من العسل والليمون في ماء دافئ مرتين في اليوم ويساعدك على الحصول على راحة فورية من السعال الجاف المستمر.

أدوية الكحة:



هناك العديد من القطرات وأدوية السعال المتوفرة في الأسواق والتي توفر راحة فورية وتحد من الرغبة في السعال.

شرب السوائل:



يجب أن تزيد كمية السوائل التي تتناولها إذا كنت ترغب في التخلص من السعال طوال الوقت. السوائل ، وخاصة الماء ، تحافظ على البلعوم مغطى وتقلل من الطفح الجلدي والدغدغة.

تجنب المحفزات:



هناك العديد من العوامل البيئية مثل التلوث أو الهواء أو الدخان أو بعض الروائح التي يمكن أن تؤدي إلى السعال الشديد، يجب أن تتجنب وتتخذ احتياطات جدية.

الغرغرة:



ينصح الأطباء بالغرغرة بانتظام ملح والماء الساخن للمساعدة في تخفيف السعال، يسحب الملح الماء من خلايا الأغشية المخاطية مما يساعد في تقليل التورم.